Fernanda volta a debochar da Bahia no BBB e é acusada de xenofobia | A TARDE

A confeiteira Fernanda Bande voltou a ser alvo de acusações de xenofobia após uma conversa polêmica dentro do BBB 24. Após dizer que Davi Brito havia saído do “c* da Bahia”, ela voltou a falar do estado do motorista de aplicativo nesta sexta-feira (15), questionando o que teria de bom na região. A cena viralizou nas redes sociais e deu o que falar. Em meio à repercussão, a equipe dela negou que a fala tenha sido preconceituosa.

A conversa começou após Fernanda, que trabalha cozinhando, elogiar o chef Dalton Rangel, que tem um famoso restaurante em São Paulo. Ela questionou se os brothers MC Bin Laden e Lucas Henrique conheciam o estabelecimento. O funkeiro perguntou o motivo dela não chamar Davi, que também gosta de cozinhar, para falar sobre o assunto, e ela rebateu: “Eu não, ele mora na Bahia. O que deve ter na Bahia de legal? Você que conhece a Bahia, quais são os restaurantes legais da Bahia?”.

Lucas chegou a dizer que conhecia um local “fod@” no bairro do Rio Vermelho, mas a sister explicou que não queria falar sobre a culinária baiana para não dar espaço para Davi entrar no assunto, por não querer ter “uma troca maior” com ele na casa.

“Ele conhece lá, aí você não quer uma troca maior”, começou Fernanda. “Se você fala de um restaurante da Bahia, querido, ai meu filho… aí vão começar a ser experiências. ‘Ai, conheço, moro perto. Eu levei não sei quem até lá, a rodada do meu carro pra lá dá 30’”, ironizou.

Em nota, a equipe de Fernanda Bande disse que ela não teve atitudes xenofóbicas e acusou os internautas de estarem propagando Fake News. “Em NENHUM momento de TODA a conversa, Fernanda desmerece ou deslegitima o estado da Bahia, tão pouco a culinária baiana. É vil e irresponsável compartilhar informações falsas e/ou não buscar a veracidade dos fatos antes de tecer julgamentos que tomam proporções gigantescas e por muitas das vezes, irreversíveis”, escreveram.

Confira o vídeo:

Reprodução/Globoplay