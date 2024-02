Festa no BBB tem Rodriguinho dançando e clima quente entre 'casais' | A TARDE

Com direito a show de Jota Quest, a festa do Big Brother Brasil 24 na madrugada desta quinta-feira, 25, foi repleta de animação. Durante a curtição, o cantor Rodriguinho pela primeira vez se soltou, cantando e dançando com os companheiros. Além de tantas danças e conversas sobre o jogo, também sobrou espaço para azaração, com Juninho e Mateus investindo em Leidy Elin e Deniziane, respectivamente.

A grande novidade foi mesmo Rodriguinho. O cantor que ficou afastado e não prestigiou os shows de Belo, Péricles, Leo Santana, entre outros, decidiu curtir mais dessa vez. Ele se juntou ao restante da galera para cantar "Amor Maior". Dentro da casa, Rodriguinho revelou se inspirar em Marco Tulio, guitarrista do Jota Quest.

Essa é pra cantar bem alto:

QUERO UM AMOOOOOR MAIOOOOOR 🥰🫶😭 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/nQAH8ALSUY — Big Brother Brasil (@bbb) January 25, 2024

Já outros participantes estavam mais dispostos a conquistar. Foi o caso de Juninho, que passou a noite perto de Leidy Elin. Ele fez uma dança ousada para a sister, que estava sentada. O brother se aproximou da trancista dançando com um morango na boca. A princípio ela negou, mas acabou cedendo e mordeu a fruta.

Em seguida, Leidy Elin avisou aos colegas de confinamento que não quer ficar com ninguém no BBB 24. "Eu estou muito de boa, não ligo. Eu entro na maior pilha, sou zoeira. Só que eu vou deixar claro para ele igual Anne [Deniziane] deixa para o Alegrete [Matteus]", diz ela.

Deniziane e Matteus também curtiram a festa coladinhos e o baiano Davi incentivou o primeiro beijo do quase casal. Em determinado momento, a mineira sentou no colo de Alegrete (apelido de Matteus). "Tu é má também, né? Sabe provocar", reagiu.

Mais tarde, Deniziane ficou observando o brother de longe e admitiu para as amigas: "Me tira do sério".