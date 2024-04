Filha de Tatau se “transforma” em Davi, do BBB, e viraliza; veja | A TARDE

A final do BBB 24 acontece nesta terça-feira, 16, e a torcida de Davi Brito, um dos finalistas ao lado de Isabelle e Matteus, não cansa de deixar claro o apoio ao baiano. Nas redes sociais, influenciadora baiana Beberes, filha do cantor Tatau, viralizou com a sua forma de torcer.

>>> Vote! Quem vai ganhar o BBB24?

A maquiadora compartilhou um vídeo em que se “transforma” em seu conterrâneo. “Ele é de Salvador! Minha torcida demonstrada em arte!”, escreveu ela. A publicação já tem mais de 600 mil visualizações e diversos comentários com elogios.



Nos comentários, os seguidores elogiaram. “Uauu”, comentou Dira Paes. “Na metade já estava igual”, escreveu o maquiador Weel.



Assista ao vídeo: