Fred Bruno e Larissa Santos confirmam fim do relacionamento

Os ex-BBBs Fred Bruno e Larissa Santos confirmaram em suas redes sociais nesta sexta-feira, 26, o término do relacionamento. A confirmação veio após uma série de rumores sobre o possível fim do romance.

A personal afirmou que não queria falar sobre o assunto no dia da sua festa no sul, mas, por querer ser transparente, comunicou a decisão aos fãs. "Em respeito a todos que gostam de mim, que me conheceram no programa, que me acompanham aqui nas redes sociais, venho dividir que infelizmente eu e Fred não seguimos mais juntos", escreveu.

Ela não explicou o motivo, mas pontuou que guarda carinho pelo ex. "Nós tivemos uma relação de parceria e companheirismo acima de tudo. Nunca me faltará carinho pelo que vivemos juntos".

Fred, por sua vez, também se manifestou. "Dividimos grandes momentos daquela que, com certeza, foi a jornada mais maluca e uma das mais especiais das nossas vidas e isso vai ficar marcado pra sempre", escreveu Bruno.

Mais cedo o site Extra havia dito que a ex-sister vinha se sentindo solitária em São Paulo e que a decisão de Fred de não oficializar a relação teria sido o motivo para o esfriamento do namoro.