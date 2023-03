Fred Desimpedidos conquista nova liderança no BBB 23

O influencer Fred Desimpedidos conquistou a nova liderança do Big Brother Brasil 23, em prova realizada na noite de quinta-feira, 2. A oitava prova do líder da edição do reality show exigiu uma mistura de sorte e estratégia.

Key Alves e Cezar não participaram por terem sido vetados ao terem sido indicados para o Paredão pelo Big Fone. Já Domitila também não participou por ter sido vetada pela então líder Bruna Griphao.

Na prova, os participantes tiveram que encontrar 4 receitas preparadas no tabuleiro. Em seguida, escolher uma das casas do tabuleiro e colocar a ficha no lugar escolhido. Caso a aposta estivesse errada, aparecia um X e ele deveria passar a vez para o jogador seguinte. Cada acerto marcava um ponto. Vencia quem tivesse mais pontos.

Fred já definiu seus alvos para a indicação no paredão. São Key Alves, se estiver disponível, Sarah Aline e Domitila Barros.

Paredão da semana

O paredão que acontece no próximo domingo, 5, conta com uma série de dinâmicas. Key Alves e Cezar já estão na berlinda por indicação de MC Guimê, que atendou o Big Fone. O telefone tocará mais uma vez no sábado, 4, e quem atender poderá livrar um dos indicados. A pessoa salva pelo big fone indica um ao paredão.

No domingo, após a indicação do líder Fred, a casa será dividida em dois grupos por sorteio. Cada grupo vai para um quarto e votam entre si. O dono do poder curinga escolhe em qual grupo quer ficar e será o primeiro a votar dentro do grupo.

Com isso, o paredão terá cinco pessoas. Quatro disputam a prova bate e volta e dois se salvam. A indicação do líder não disputa a prova.