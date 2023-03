Fred 'pega ar' com Ricardo após Paredão do BBB 23

Os participantes Fred e Ricardo Alface tiveram uma discussão tensa após a formação do Paredão do BBB 23 deste domingo, 5. O motivo da confusão foi a afirmação do biomédico de que seu nome estava rolando em uma conversa entre Larissa, Sarah, Marvvila e Gabriel, que envolvia a combinação de voto. Sarah Aline, Key Alves e Domitila disputam a preferência do público. E uma delas deixará a casa mais vigiada do país na terça-feira, 7.

O clima esquentou e Fred disse que Ricardo quis participar da conversa para colocar interesses próprios acima do que estava sendo decidido em grupo. Ele ainda disse Ricardo deixou os moradores do Quarto Deserto em posição desconfortável.

"A partir do momento que você foi para o VIP da Sarah, você não foi a mesma coisa. Eu ainda falei pra você: 'Facinho, você se afastou demais, você tá do lado de lá'. E toda hora a gente começou a desconfiar das suas atitudes", disparou Fred.

Revoltado, Ricardo disse que o Fred é “uma piada”. “Você é uma piada, mano. Quem foi no Paredão foi por minha causa?", rebateu Alface, já com o tom alterado de voz. A discussão acalorada só chegou ao fim minutos depois, quando os dois se afastaram do mesmo ambiente.

O RICARDO ALFACE AMASSANDO O FRED ACAMADO #BBB23 pic.twitter.com/ta58yhv7Mi — matheus (@whomath) March 6, 2023

Paredão

No processo de formação do Paredão do último domingo, 5, após a indicação do líder, a casa foi dividida em dois grupos, o da cor azul e o da cor amarela para uma votação aberta. De cada grupo, saiu um indicado ao paredão. No grupo amarelo deu empate entre Marvvila e Larissa, Fred desempatou e colocou Marvvila no disputa pelo voto popular. No grupo azul, a indicada foi Domitila.

O indicado do líder foi Sarah Aline, depois veio a indicação da casa, que foi Domitila e Marvvila e por fim, Black escolheu Mc Guimê. Na prova bate-volta, Mc Guimê e Marvvila foram vencedores. Com isso, o paredão ficou formado com Sara Aline, Key Alves e Domitila.

Alface:

- Desmascarou o FRED ORTOBOM, macetou dizendo que ele vai ser contratado pela Dove para fazer sabonete, o chamando de SABONETEIRO em alto e bom tom,

- Chamou a chata da Larissa de CHATA PRA CARALHO,

- Deixou claro para Bruna mimada que ela não tem a chave da vida dele pic.twitter.com/Og1cURgWbH — Jurídico de Sapanda (@castrokaren25) March 6, 2023