Gil do Vigor abre o jogo sobre interferência de psicóloga no BBB | A TARDE

Após internautas estranharem a mudança de comportamento de Rodriguinho e Wanessa Camargo após conversa com a psicóloga, o economista e ex-BBB Gil do Vigor resolveu abrir o jogo sobre a interferência da profissional no game.

Entre as suposições, internautas apontam que a psicóloga, na verdade, seria o Boninho, diretor da atração, que passaria informações externas a alguns confinados.

Em suas redes sociais, Gil pontuou que a profissional não passa informações externas e apenas faz perguntas.

"Gente, a psicóloga não dá dicas, gente. A psicóloga não dá dica. Então assim, vocês fazem umas teorias da conspiração tão engraçadas, não tem dica gente. Não tem um peido fedorento pra gente cheirar, gente. Ela só pergunta ‘O que você acha?’ e você fala… ‘E o que mais?’, ela não fala nada gente. Não tem dica não. Acho que a pessoa para, se atenta".

