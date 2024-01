Gil do Vigor critica fala de Davi em briga no BBB | A TARDE

O ex-BBB Gil do Vigor lamentou a declaração de Davi na briga com Nizam, registrada na noite deste domingo, 14, após a votação para a formação de um novo paredão no BBB 24. Exaltado, o baiano afirmou que foi "criado como homem e não como viado" por seu pai.

“Em pleno 2024 não podemos normalizar a frase 'sou homem, não sou viado' como gíria, seja quem for. As pessoas não merecem linchamento virtual, mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto”, disse o economista.

Gil completou afirmando que não se trata apenas sobre as falas dentro do BBB, mas sobre o comportamento fora do reality. “E não falo sobre torcida e BBB, é geral, vocês reclamam de pessoas isentas dentro dos realities mas muitas vezes, nós mesmos nos isentamos aqui fora. Vigorem, boa noite e vida que segue”, finalizou.

Após a confusão, Davi foi alertado por Michel e se desculpou.