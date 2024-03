Giovanna vence prova e vira líder no dia do aniversário | A TARDE

Está definida a nova liderança do BBB 24. Giovanna venceu a disputa pelo posto, na noite desta quinta-feira, 14, e se tornou a líder da semana no mesmo dia em que completou 28 anos.

Seguindo a dinâmica da semana, ela terá que apontar 5 participantes para o "Na Mira" — em que apenas um deles poderá ser o indicado direto para o paredão — na noite desta sexta-feira, 15.



Ainda nesta sexta, ocorrerá ao longo do dia a dinâmica do perde ou ganha e depois o leilão do Poder Coringa, que vale o Poder da Verdade. A indicação do líder para o "Na Mira" ocorrerá de noite.



No sábado, 16, ocorre a Prova do Anjo. O vencedor estará imune e poderá imunizar outra pessoa. No domingo, 17, um paredão triplo será formado. O anjo irá imunizar uma pessoa e, na sequência, o dono do Poder Coringa veta, se quiser, a imunidade dada pelo anjo.

O líder vai imunizar um, dentre os escolhidos para o "Na Mira", e a casa votará em aberto apenas entre os participantes que restaram "Na Mira". O mais votado irá ao paredão.

A casa votará uma segunda vez, mas no confessionário, e o mais votado também vai para o paredão. As pessoas que foram indicadas para a "Mira" ainda terão que escolher, em consenso, uma outra pessoa para indicar ao paredão.

Todos, menos o indicado pelo líder, fazem a prova bate-volta e apenas um se salvará. A eliminação de um deles será realizada na terça-feira, 19.