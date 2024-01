"Globo inteira" odeia Arthur Aguiar, dispara Susana Vieira | A TARDE

A atriz Susana Vieira se tornou um dos assuntos mais comentados da web ao revelar que Arthur Aguiar não era tão querido nos bastidores da TV Globo. A estrela global e eterna "Senhora do Destino" afirmou durante o Mesacast BBB, programa que antecedeu a estreia do BBB 24 nesta segunda-feira, 8, que a emissora inteira não gostava dele.

“Parece que até a TV Globo não gostava do cara. A TV Globo inteira não gostava do Arturzinho e o cara estava 400 pãezinhos, 500 pãezinhos, 1 milhão, 300 milhões… Até que ele ganhou. Saiu de lá, ninguém quis ele. Então você entende que esse negócio de influenciador é muito perigoso”, argumentou Susana Vieira.

Vale lembrar que Arthur Aguiar venceu o BBB 22, contudo não trilhou o mesmo caminho dos outros vencedores do reality show. Ele não teve o contrato renovado com a emissora carioca e, também, teve um documentário sobre sua vida cancelado. A produção seria exibida no Globoplay.