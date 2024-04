Inscrições do BBB 25 são abertas; veja como participar | A TARDE

Estão abertas as inscrições para a próxima edição do Big Brother Brasil (BBB). A atual temporada chegará ao seu desfecho nesta terça-feira, 16, com Davi, Matteus e Isabelle na disputa pelo grande prêmio.

O BBB 25 será um pouco diferente: os participantes poderão competir em duplas na famosa casa. As duplas deverão ser formadas por pessoas que tenham um forte vínculo, como melhores amigos, parentes, casais, irmãos, entre outros.

Como se inscrever para o BBB 25?

Cada dupla poderá realizar apenas uma inscrição, sendo que, por ser um processo online, é possível que pessoas de diferentes locais preencham o formulário juntas. Uma vez inscrito em uma dupla, não será permitido realizar uma nova inscrição com outra pessoa.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do gshow e preencher um formulário, que inclui perguntas sobre personalidade, profissão, curiosidades, além da necessidade de enviar fotos, vídeos e documentos de identificação.

As etapas de seleção do elenco não têm suas datas divulgadas previamente. A produção entrará em contato com os candidatos através dos canais de comunicação fornecidos no formulário de inscrição, como e-mail, telefone e SMS.

Clique aqui para se inscrever no BBB 25