Internautas se comovem com quarto de Davi fora do BBB 24: “Vida real” | A TARDE

Imagens do quarto de Davi Brito, participante Pipoca do BBB 24, foram divulgadas pelo Gshow nesta quinta-feira, 8, e os internautas se comoveram com as fotos, que foram compartilhadas por diversos perfis de fofocas.

No X (antigo Twitter), os usuários da rede social também falaram sobre a possibilidade de Davi ser tornar, na avaliação do público, um dos finalistas.



“Vida real rapaziada.. ele não se vitimiza, mas as páginas e a torcida fazem questão de fazer isso por ele”, escreveu um internauta. “A vida real é triste, o Davi merece vencer esse BBB“, comentou outro.



“Galera, ele merece! A bia merece, muitos ali merecem… Mas todo mundo tá tentando enfiar ele goela abaixo, a própria Globo já escolheu como favorito! E aí vem o efeito manada…“, disparou outra.



Veja imagens do quarto de Davi:

🚨VEJA: Assim é o quarto do Davi fora da casa do #BBB24 pic.twitter.com/NHb83AQ9wV — CHOQUEI (@choquei) February 8, 2024