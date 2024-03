Isabelle deve passar ilesa por Paredão acirrado entre Lucas e Yasmin | A TARDE

Nesta terça-feira, 12, mais um participante vai deixar o Big Brother Brasil 24. Sob risco de sair estão Isabelle Nogueira, Lucas Buda e Yasmin Brunet.

Segundo o Votalhada, que compila enquetes diversas de sites e redes sociais, a modelo deve levar a pior e deixar o programa.

Entretanto, diferente do que já aconteceu em outras ocasiões, não há unanimidade na escolha. Na média ponderada, a modelo tem 68,63% dos votos, enquanto Lucas Buda tem 24,55% e Isabelle tem apenas 6,82%.

Em todas as médias, Yasmin é a escolha para deixar o reality. Nos sites ela tem 69,98%; no Twitter/X, 57,39%; 73,85% no YouTube; e 51,20% no Telegram.

Vale lembrar que as enquetes são apenas uma ferramenta para tentar entender como o público está se comportando, mas não têm qualquer impacto no resultado oficial.