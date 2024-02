Isabelle e Davi toram o pau dentro do BBB; entenda | A TARDE

A chapa voltou a esquentar no BBB 24, neste sábado (27). Amigos de fé, Isabelle e Davi toraram o pau em uma discussão por causa de uma posição do baiano dentro do game.

A confusão teve início após Marcus Vinicius entregar para Isabelle a estratégia do baiano, que pretendia imunizar Alane, caso pegasse o anjo. Ao tirar satisfações, a menina do bumbá não escondeu a insatisfação com a postura do parceiro. "Você dar o Anjo para ela é uma coisa muito séria para mim", disparou Isabelle, enquanto Davi argumentava. A sister ainda lembrou que está na mira do líder MC Bin Laden.

"Depois de conversar com ele, eu te falei. Mesmo conversando com ele, não tem nada a ver... Eu sou ainda a opção de voto dele. Eu sempre soube disso. A primeira pessoa que ele deu, pensou, sou eu", afirmou Isabelle.

Apesar da treta, Isabelle e Davi voltaram a se falar normalmente durante a noite.