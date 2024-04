Isabelle e Matteus movimentam edredom e sister pede selinho | A TARDE

O clima esquentou entre os dois participantes do grupo Fadas na tarde deste domingo, 7, no BBB 24, Isabelle Matteus foram para debaixo do edredom. Os sisters trocaram carícias.

Chegou até ter uma movimentação debaixo das cobertas. Matteus pediu um selinho para Isabelle: “Um selinho, um selinho. Os dois de olho fechado”. Isabelle riu e os dois continuaram abraçados.

Em seguida, Isabelle e Matteus se cobriram completamente. O gaúcho cochicha algo para a maranhense. Após isso, o brother diz “Um”. Isabelle riu e disse: “Mais um toco”.

Os dois se cobrem novamente. Depois se descobrem e Matteus faz carinho no cabelo de Isabelle.