Ivete surpreende participantes do BBB com presente | A TARDE

No fim da festa do BBB 24, nesta sexta-feira, 22, Ivete Sangalo surpreendeu os participantes do reality e os aconselhou sobre momentos de dificuldade. A cantora disse que se sente aflita com situações de desânimo que vê em situações no reality.

“Queria muito estabelecer um código com vocês, muito íntimo. Na hora que o bicho estiver pegando, que você estiver acreditando que tá tudo errado, ou as vezes que tá tudo certo demais, se conecte e pense: ‘por mais difícil que esteja, eu preciso colocar uma porção de alegria no meu coração”, disse.

“Porque a gente sabe como é antes de entrar na casa, a gente nunca vai saber como é depois, então se conecte com vocês, com a mãe, com o tio, com a esposa, com o filho, com os amigos. Quando está difícil é que ele aparece”, afirmou a cantora se referindo a Deus.

Além do conselho, a cantora mencionou a turnê “Ivete 3.0”, em comemoração aos seus 30 anos de carreira. “Eu começo em junho, vou para Manaus, para sua terra”, disse para Isabelle. A cantora ainda presenteou os participantes do programa com passagem aérea com direito a acompanhante pela companhia LATAM, que patrocinou a festa do programa, para ver seus, no local que preferirem.

“Vocês vão decidir, depois eu me viro com a LATAM, porque é minha best”, brincou. “Então calma que vai dar tudo certo”, disse a artista para os participantes.