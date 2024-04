Jerônimo declara apoio a Davi na final do BBB 24 | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) declarou apoio ao baiano Davi na final do BBB 24, que acontece nesta terça-feira, 16.

Em um post no X, antigo Twitter, Jerônimo afirmou que é hora do povo unir forças para fazer o soteropolitano de Cajazeiras o próximo campeão da casa mais vigiada do Brasil.

“Chegou a hora da Bahia unir forças para o @davibritof ser o grande campeão do BBB24. Estamos na torcida! Bora!”, escreveu o governador.

Soma mais um ao #TeamDavi aí! 🚘



Chegou a hora da Bahia unir forças para o @davibritof ser o grande campeão do BBB24. Estamos na torcida! Bora! pic.twitter.com/3buEP3CXBr — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) April 15, 2024