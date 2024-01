Jojo Todynho entra na casa do BBB 24 e elogia Davi: "Ele arrasa" | A TARDE

A cantora e influencer Jojo Toddynho entrou na casa do Big Brother Brasil 24 na quarta-feira, 17, durante o quadro de Marcos Veras, "Vamo Invadir Sua Casa". Sem ter contato com os participantes, ela comentou os recentes acontecimentos da casa e elogiou o motorista de aplicativo baiano Davi. "Ele arrasa".

"O negocio mal começou e o povo já está se queimando, o bagulho tá doido", comentou Jojop durante a estreia do quadro de humor.

Junto com Marcos Veras, Jojo fez um tour pelos cômodos. "Reclamaram da calcinha de Beatriz e tem calcinha aqui [no banheiro]. Esse povo do VIP..."

Ela ainda seguiu comentando a vida dos participantese alfinetou Vanessa Lopes: "Amiga, olha só, acho que você devia ir pra casa. Você veio fazer o quê aqui?".

O quadro de humor será semanal e Marcos Veras levará convidados para a casa do programa, enquanto os brothers e sisters estarão do lado de fora, em uma manutenção interna.