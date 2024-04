Juliette manda recado para Davi: "sabor especial" | A TARDE

Enquanto celebra a vitória do BBB24, Davi recebeu recado da campeã da edição 21 do programa. A ex-sister Juliette usou as redes sociais para mandar um recado para o baiano, que recebeu 60,52% da média dos votos e conquistou o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior da história do reality da Globo.

Juliette afirmou que a vitória tem um "sabor especial" porque o novo campeão também é nordestino.



"Eu já estaria feliz, dos três que estavam ali, eu gostava muito, eu gosto muito. Eu acho o Davi sagaz, corajoso, forte. Acho Isabelle encantadora, forte, belíssima, doce. O Matteus também é um amor, um menino bom, então, já estava feliz com a Final. Também gostava de várias pessoas que saíram. Fora que foi um nordestino que ganhou, é claro que isso tem um sabor especial", afirmou a cantora.

Juliette ainda ressaltou as oportunidades que o Big Brother Brasil pode proporcionar aos participantes.

"É uma oportunidade de transformar, não só a nossa vida, porque é muito forte, mas a vida dos outros, a sociedade, influenciar, ser exemplo para a galera que vê a gente ali. Só felicidade", contou ela.

Pódio de ouro

Durante a partipação no programa "Mais Você", Davi contou para Ana Maria Braga o seu sonho de ser médico e recebeu mensagens de apoio da médica e campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, e do ex-BBB Gil do Vigor.

"Acompanhar sua trajetória foi muito emocionante. (...) Eu queria dizer que se antes eu que te inspirava, saiba que hoje você que inspira milhares e milhares de pessoas. A vida pós-BBB com a área da saúde, a gente conciliar, não é tão fácil assim. É preciso muita determinação, foco e comprometimento, mas isso eu sei que você tem," disse a ex-sister.

"Obrigado, e vamos para cima", respondeu Davi.

Já Gil do Vigor, a quem Davi agradeceu o carinho, enfatizou a importância da educação.

"Nós sabemos o poder da educação, como a educação transforma. Nunca abandone a educação, vai ser seu 'norte'. Na vida, tudo a gente pode perder, mas algo que a gente conquista e que nunca vai sair de dentro de nós é o nosso conhecimento", disse Gil.



Outros famosos usaram as redes sociais para comemorar a vitória do baiano. O cantor Nadson O Ferinha, de quem Davi é fã, celebrou a vitória: "Rapaz, que felicidade", disse o artista, nas redes sociais. O cantor Léo Santana comemorou a vitória de seu conterrâneo. Além de mandar um recado para Davi no Bate-Papo BBB, o dono do hit "Perna Bamba" parabenizou o campeão nas redes sociais.