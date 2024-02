Juninho sofre rejeição e é o sétimo eliminado do BBB24 | A TARDE

Com forte rejeição do público, Juninho foi o sétimo eliminado do BBB 24. O motoboy deixou o programa com 60,35% da média dos votos para sair. Na terceira colocação ficou Alane, com 36,64%. Beatriz ficou em segundo, com 1,95% e, com menos votos para sair, Isabelle. Ela teve 1,06% da média de votos para sair. O carioca foi parar no Paredão na votação da casa.

Confira o resultado da votação:

Juninho

Média: 60,35%



Voto Único: 61,96%



Voto Torcida: 58,76%



Alane

Média: 36,64%



Voto Único: 34,16%



Voto Torcida: 39,12%



Beatriz



Média: 1,95%



Voto Único: 2,56%



Voto Torcida: 1,33%



Isabelle



Média: 1,06%



Voto Único: 1,32%



Voto Torcida: 0,79%