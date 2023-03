Key Alves é a oitava eliminada do BBB 23

A participante Key Alves foi a oitava eliminada do BBB 23, após o resultado do paredão contra Domitila e Sarah Aline, na noite de terça-feira, 7. A jogadora de vôlei saiu com 56,76% dos votos, enquanto Sarah teve 41,92% e a miss Alemanha, 1,32%.

O paredão foi formado na noite do último domingo, 5. Os nomes foram para a berlinda após uma votação que teve novidades, com a divisão da casa em dois grupos.

A indicação de MC Guimê, após atender o Big Fone, foi de Key. Guimê ainda foi o Anjo da semana e imunizou Bruna Griphão. O líder Fred votou em Sarah Aline, justificando que a mesma precisa da experiência, além de ter pensado no esquema como forma de proteção de integrantes de outro grupo do programa.

Após as primeiras indicações, a casa foi dividida em dois grupos, cada um foi para um quarto. Os brothers de um cômodo tiveram que votar entre si. No grupo amarelo, formado por Sarah, Marvvila, Amanda, Larissa, Gabriel, Cara de Sapato e Cezar, houve um empate entre Larissa e Marvvila. , o líder Fred salvou a companheira.

Já o grupo azul, de Domitila, Ricardo, Key, Aline, Bruna e Guimê), deu a maioria dos votos para a Domitila.

Ainda mais, para surpresa de todos, havia mais uma pessoa para ser indicada ao paredão. Cezar atendeu o Big Fone e se livrou da berlinda, mas como consequência poderia indicar uma nova pessoa. Assim, retribuindo a indicação, ele escolheu MC Guimê.

Desta forma, Guimê, Domitila, Key e Marvvila disputaram a prova Bate-Volta, no qual duas pessoas tinham a chance a se livrar do paredão. Marvvila e Guimê venceram a prova. Com isso, Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline disputaram a permanência na casa.