Leidy Elin diz que faria tudo de novo no BBB: "Não deixaria de ser eu" | A TARDE

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você', Leidy Elin assistiu nesta quarta-feira, 27, algumas das suas principais tretas no Big Brother Brasil 24.

Ela foi a eliminada desta terça-feira, 27, com 88,33%, do Paredão que enfrentou com Matteus, Davi e Bin Laden.

Ana Maria contou que não esperava que ela fosse sair e surpreendeu a trancista:

"Sério? Mentira! Tô feliz em ouvir nisso, hein! Você acreditava em mim, né, Ana Maria? Já ganhei meu dia!", disse.

Questionada sobre erros e acertos no game, Leidy contou, inicialmente, que tanto tinha errado quanto acertado. Pressionada, ela afirmou que sabe onde errou.

"Eu sei onde eu errei, mas acertei porque segui meus sentimentos. E o Paredão corria de mim", brincou.

Durante o programa, ela assistiu algumas das brigas que protagonizou e participou e afirmou ter ficado surpresa consigo mesma.

"Eu não sabia que eu era barraqueira assim! É totalmente diferente ver (de fora)".

Em determinado momento, Ana questionou o que Leidy faria se pudesse voltar no tempo e ela afirmou que faria tudo de novo.

"Eu faria, não ia deixar de ser eu".

No Paredão, Davi contou com 6,76%, MC Bin Laden ficou com 3,84%, enquanto Matteus teve 1,07%.

