Com 88% dos votos, Leidy Elin é a 14ª eliminada do BBB 24 | A TARDE

Leidy Elin foi eliminada do "Big Brother Brasil 24" nesta terça-feira, 26, sendo a 14ª participante a deixar a casa. Ela enfrentou a votação contra Davi, Matteus e MC Bin Laden, e acabou recebendo mais de 88% dos votos, resultando em sua saída do programa.

A trancista carioca foi a segunda mais votada durante a formação do paredão no último domingo, 24. Sua eliminação foi influenciada, em parte, pela rivalidade com Davi, culminando em um episódio em que ela jogou as roupas do motorista por aplicativo baiano na piscina durante uma discussão.

Davi foi indicado pela líder Giovanna, sem direito a participar da prova "Bate-Volta", enquanto os outros emparedados foram consequência da dinâmica da semana. O anjo Pitel foi autoimune, não podendo imunizar ninguém.

Durante a votação no confessionário, Matteus recebeu 5 votos, tornando-se o mais votado, seguido por Leidy Elin, com 4 votos. Ambos foram automaticamente para o paredão. Na dinâmica da semana, cada um teve a oportunidade de dar contragolpe. Matteus escolheu MC Bin Laden, enquanto Leidy Elin escolheu Alane.

Matteus, com o Poder Curinga da semana, teve o privilégio de retirar um dos emparedados da prova "Bate-Volta", optando por manter Bin Laden no Paredão. Apenas Alane, Leidy Elin e Matteus participaram da prova para escapar do paredão, com Alane sendo a única a se salvar.