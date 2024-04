Rita Batista comenta treta de Davi e Bin Laden: “ninguém comeu reggae" | A TARDE

Uma das atrações da Bienal do Livro Bahia deste ano, a jornalista Rita Batista comentou sobre a polêmica briga entre o baiano Davi Brito e MC Bin Laden, do BBB 24. Em entrevista ao Portal A TARDE, durante o lançamento do evento nesta terça-feira, 26, a comunicadora, que é super engajada no reality, afirmou que nenhum participante está “comendo reggae” do rival.

>>> Davi vai ser expulso do BBB 24? Público se manifesta

“A gente está a pouco menos de um mês para acabar, então, os ânimos vão ficando exaltados mesmo, isso já aconteceu em outras edições. Eu acho que essa edição, ela tem um caldeirão, ela tem uma efervescência, porque ninguém ‘come reggae’ mesmo, né?”, disse.

Para Rita, as provocações e conflitos entre os participantes são parte do jogo. “Em um dia de lá, um dia de cá, tem as provocações de todos, e eu acho que isso faz parte do jogo. É tudo que acontece na vida da gente, aqui, nessa vida normal, só que lá está concentrado com câmeras e nós aqui de fora podemos acompanhar. Eu acho que é uma boa oportunidade também de a gente reavaliar os nossos comportamentos, porque em algum momento da vida a gente foi da Davi, a gente foi Bin Laden, a gente foi Leidy Ellen, a gente foi Fernanda”, exemplificou.

E o paredão entre Bin, Davi, Leidy e Matteus? Em tom de mistério, a jornalista disse que tem suas apostas de quem sofrerá a eliminação desta terça.

“Eu acho que é importante a gente sacar e perceber que é uma obra de entretenimento, e se divertir com isso. E hoje é dia de eliminação, hein? A gente está gravando essa entrevista na terça-feira. Vamos ver quem vai sair, eu tenho as minhas apostas.