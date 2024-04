Davi vai ser expulso do BBB 24? Público se manifesta | A TARDE

A briga acalorada entre Davi Brito e Bin Laden após a dinâmica do Sincerão, no BBB 24, na noite dessa segunda-feira, 25, colocou a dupla na mira do público, que pede a expulsão dos dois. Na confusão, Davi afirmou que Bin traiu seus aliados no programa, enquanto o funkeiro apontou que o baiano se fazia de vítima.

>>> Mães de Davi e Bin Laden ficam nervosas após briga no BBB 24

Após o fim da transmissão ao vivo, os dois continuaram a discussão. Davi e MC Bin Laden começaram a trocar xingamentos e quase se agrediram. Os dummies até tentaram separar, mas a briga só acabou após uma bronca do Big Boss.



“Atenção, Bin Laden! Acabou! Parou! Acabou, parou! Acabou, acabou os dois! Parou! Parou, Davi! Parou, Mc Bin Laden! Passaram do ponto. Acabou”, disse o diretor. “Isso é um jogo de conversa. Se fosse de porrada, seria UFC. Temos limite e ele tem que ser respeitado. Respeitem esse limite”, pontuou a voz.

Público pede expulsão



Nas redes sociais, internautas telespectadores pedem uma atitude da direção do programa apontando que houve agressão. Caso verificado, a situação pode encerrar a trajetória de Davi e MC Bin Laden no reality. Uma parte do público pede a expulsão do baiano, já a outra quer que o funkeiro saia.

Veja reações:

Se o óculos do Bin Laden tivesse quebrado, poderia ter furado o olho dele… isso não pode passar impune!



DAVI EXPULSO #BBB24 pic.twitter.com/5zfvkpGfAH — GADO (@gadocomenta) March 26, 2024

DAVI EXPULSO !!!! BIN VOCE É UM PAI pic.twitter.com/CgJxth6kyb — fefefff metrossex furry 👹 (@fefffeazeitofna) March 26, 2024

Bin Laden derrubou o Buda e deu um soco hoje na hora do deixa disso!

Da outra vez ele deu uma cabeçada no Davi e ficou por isso mesmo.

Boninho mandou: senhores aqui é um jogo de conversa se fosse porrada era UFC!#ForaLeidy #BinLadenExpulso #BBB24 pic.twitter.com/AslNXfC99c — Babi 2U 🦋 (@Babi2U) March 26, 2024

Ele nitidamente deu uma cabeçada nele, reparem no óculos do bin sendo amassado.



DAVI EXPULSO! pic.twitter.com/Ub9wu2URIR — henrie ✶ (@henrietante) March 26, 2024

Sônia Abrão quer expulsão dos dois



Quem também se manifestou foi a apresentadora Sonia Abrão, que analisou a situação. “Expulsão para Bin e Davi! Não sei se novas imagens, se outros ângulos serão mostrados hoje à noite no BBB 24 possam me fazer mudar de opinião! Só sei que, pelo bem do reality e pela preservação do entretenimento saudável, não se pode mais admitir tanta agressividade, brigas que ultrapassam os limites das desavenças que temperam o jogo e descambam para a baixaria total”, disse.

Ela destacou ainda que tinha torcida declarada para Davi, mas acha justa sua expulsão. “Bin perdeu a noção; Davi, o prêmio! Isso me quebra, porque esse garoto sempre foi o número 1 do meu pódio, minha torcida assumidíssima, mas o sonho acabou! Para mim, daqui não dá para passar! Sou a favor da dupla expulsão! E segue o jogo”.

Não foi a primeira briga



Essa não foi a primeira vez que os participantes trocam farpas no reality show. Em fevereiro, internautas chegaram a subir a tag “Bin Laden expulso” depois que o funkeiro partiu para cima do rival.



Para algumas pessoas, mesmo que Bin não tenha agredido fisicamente Davi, ele teria encostado no rosto do baiano de forma agressiva com seu rosto também. Esse mesmo fato se repetiu na briga desta segunda-feira (25/3) e o conflito precisou da intervenção da voz suprema do reality show.