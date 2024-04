Mães de Davi e Bin Laden ficam nervosas após briga no BBB 24 | A TARDE

A briga entre MC Bin Laden e Davi no BBB 24 provocou tensão na família dos jogadores. Após a dinâmica desta segunda-feira, 25, que terminou com intervenção de Boninho, a mãe de Davi, Elisângela Brito, passou mal ao ver o filho se desentender com o funkeiro.

Mãe de Davi ora ao ver briga dele com MC Bin Laden #BBB24 pic.twitter.com/EZ6QoGmKfq — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 26, 2024

Elisângela apareceu em vídeo divulgado na internet bem abalada e com as mãos na tela da televisão. Bastante emocionada, ela rezou em voz alta pedindo para o filho não ser expulso do Big Brother Brasil 24.



A situação também deixou a mãe de MC Bin Laden preocupada. Por meio das redes sociais, Mariza Ventura apareceu ajoelhada orando pelo filho na frente da televisão. O vídeo foi compartilhado por amigos e familiares do cantor de funk.

🚨VEJA: Assim como a mãe de Davi, Mariza Ventura, mãe de MC Bin Laden, também orou e clamou em frente à tv durante a briga no #BBB24. pic.twitter.com/ntH5VBmtwm — CHOQUEI (@choquei) March 26, 2024

A briga



A discussão entre os colegas de confinamento teve início logo após o sincerão. Davi se envolveu na conversa para defender o amigo Matteus, quando o clima esquentou para cima do baiano.

A briga continuou até a participação do 'Big Boss' Boninho. O diretor do programa precisou se manifestar para acabar a confusão. Um dummy também se envolveu para segurar os participantes.