BBB: Leidy joga todas as roupas de Davi na piscina | A TARDE

Participante do BBB 24, Davi foi alvo de mais uma provocação dentro do programa. Após trocar farpa com a participante Leidy Elin, durante a dinâmica do "Sincerão", a briga se estendeu e a trancista resolveu mexer nas malas do baiano e jogou todas as roupas do brother na piscina.





BBB / Reprodução

Tudo começou na sala, quando Davi questionou os argumentos de Yasmin no Sincerão. Na ocasião, a modelo disse que ele faz as tarefas domésticas para “jogar na cara que os outros não fazem”.

Para defender a amiga, Leidy disse que Davi faz as tarefas da casa para jogar na cara. "Você já fez a mesa para jogar na cara de todo mundo que fez a mesa. Para de show", disse.

Leidy também acusou Davi de manipular Alane e Beatriz. "Conseguiu o que você queria, me afastar de Alane e Bia. Você é manipulador!".

Após os ânimos continuarem exaltados, Leidy resolveu atirar todas as roupas de Davi na piscina. "Não sou baixa? Agora eu vou ser subterrânea, cata tuas coisas aqui".

Davi não gostou e disse que irá ao confessionário para verificar, com a produção, se a atitude de Leidy é passível de expulsão. Ela disse que checou em outra ocasião, e a ação é permitida.