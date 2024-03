Leidy Elin ganha Poder Curinga e pode indicar um ao paredão | A TARDE

Leidy Elin conquistou o “Poder da Palavra”, que dá o direito de indicar uma pessoa direto ao Paredão, na manhã deste sábado.



Hoje é dia de mais um Perde e Ganha no BBB 24. Ao entrar no Confessionário, os brothers participaram da dinâmica e também fizeram suas postas para arrematar o Poder Curinga.

Os confinados participaram de um jogo rápido de sorte, cujo resultado pode ser o acréscimo ou a retirada de estalecas. Depois disso, cientes do novo saldo, eles decidiram se queriam participar do leilão do Poder Curinga. Leidy deu um lance de 2.760 estalecas e conseguiu arrematar o poder.

Depois do jogo, enquanto conversava com os brothers no jardim, Leidy Elin disse que apostou todas as suas estalecas para arrematar o poder.