Luana Piovani defende Davi e debocha de Wanessa: "namora um monge" | A TARDE

Luana Piovani voltou a fazer comentários irônicos sobre Wanessa Camargo e seu namorado, Dado Dolabella. A atriz, que também namorou Dado, saiu em defesa do baiano Davi após declarações da cantora no programa Big Brother Brasil 24.

Em uma postagem no Instagram, Luana ironizou o que chamou de "drama" de Wanessa em relação a Davi. Na ocasião, a filha de Zezé di Camargo disse estar enfrentando um "terror psicológico" com seu colega de confinamento.

"Ah, coitadinha! Que situação difícil! Pessoal, ser branco nos dias de hoje está complicado, especialmente para aqueles que possuem todos os privilégios, como os ricos que só estão habituados a ver pessoas de cor em papéis subalternos. Imaginem que absurdo ter que compartilhar o mesmo quarto! Realmente não dá! A garota está totalmente desestruturada!", iniciou Luana.

Ela ainda fez uma comparação entre Davi e Dado Dolabella. "Principalmente esse homem que fala alto! Que horror! Podem imaginar o impacto disso no psicológico dessa pessoa sensível que está em um relacionamento com um monge zen budista. Alguém precisa intervir para salvar esse delicado lírio do campo!"

Luana Piovani e Dado Dolabella assumiram o namoro em 2006 e ficaram juntos por três anos. Os dois chegaram a ficar noivos, mas o relacionamento terminou após um caso de violência doméstica. Em 2008, a apresentadora denunciou o então namorado por agressão.