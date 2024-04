Lucas Buda explica como está relação com a ex-esposa | A TARDE

Lucas Buda falou sobre o seu relacionamento com Camila Moura após o fim do Big Brother Brasil 24. Separado, o capoeirista revelou que está conversando com a ex-mulher, mas não entrou em detalhes sobre uma possível reconciliação.

“A gente está conversando. Seguindo a vida. Faz parte. Jogo é jogo, vida é vida. Quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros”, disse Buda em entrevista à Quem.

O professor de educação física falou ainda sobre o seu "pós-programa". “A gente tem que tocar a vida pra frente. Recebi muito carinho, mas muito hate também. Big Brother mexe muito com a cabeça das pessoas”, avaliou.

Camila Moura terminou com Lucas enquanto ele ainda estava no programa. A separação ocorreu depois que Buda se aproximou de Giovanna Pitel.