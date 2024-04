Lucas fala sobre casamento com Camila: "A gente está conversando" | A TARDE

Após o fim do Big Brother Brasil 24, o professor Lucas Buda falou sobre sua passagem pelo reality show. Ele abordou também o casamento com Camila Moura, que chegou ao fim enquanto ele estava confinado devido investidas dele em Pitel.

"Fora 100 dias, uma jornada muito intensa e o davi merecidamente sai com a vitória no game. Foi um grande jogador, nós fomos adversários o tempo todo, mas Davi jogou merecidamente, foi campeão e desejo todo sucesso, toda sorte do mundo pra ele, pra Isabelle, pro Mateus, que eles realizem seus sonhos, seus objetivos", disse Buda, que seguiu e falou sobre Camila.

"A gente está conversando. Seguindo a vida. Faz parte. Jogo é jogo, vida é vida. Quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros", contou.

"A gente tem que tocar a vida pra frente. Recebi muito carinho, mas muito hate também. Big Brother mexe muito com a cabeça das pessoas".

Ele revelou que buscou ajuda psicológica para lidar com a experiência do confinamento e disse que ainda não encontrou Camila.

"Não [falei] presencialmente ainda, porque ainda não bateu agenda, mas a gente está conversando, sim. Conversar pessoalmente ainda não e sobre isso, em outro momento. Agora a gente ainda não tem a agenda”, pontuou.