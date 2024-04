Mãe de Davi desmaia vendo filho campeão do BBB; vídeo | A TARDE

Parece que a emoção de ver o filho campeão do BBB 24 foi demais para a mãe de Davi. Presente na torcida pelo motorista por aplicativo em Cajazeiras, Elisângela Brito acabou desmaiando com a notícia.

Ela, que estava em cima do trio na hora do anúncio da final do reality na madrugada desta quarta-feira, 17, acabou sendo amparada por organizadores do evento.

Mas felizmente, o susto passou e a “mainha” do vencedor do BBB conseguiu se levantar e ainda discursou para o público. Confira o momento: