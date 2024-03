Manoel Soares sobre Davi: "Às vezes racismo vem com roupa de opinião" | A TARDE

Apresentador e comunicador antirracista, Manoel Soares apontou que Davi Brito, baiano que disputa o prêmio milionário no Big Brother Brasil, mostra ao país as diversas faces do racismo.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Soares contou que tem acompanhado as principais discussões do reality e o que está acontecendo com o baiano.

O apresentador pontua que há a desvantagem de rever na telinha muito do que o povo negro já viveu na vida real, mas a vantagem, segundo ele, é a possibilidade de mostrar, na prática, como o racismo ocorre.

"Existe um fator positivo, que é o fato de nós conseguirmos mostrar em rede nacional que o racismo cotidiano não é coisa da nossa cabeça. Que muitas vezes ele não vem vestido com a roupa de racismo, mas com a roupa de opinião, de piada, de comportamento, enfim, existem várias maneiras", contou Manoel.

O apresentador afirma ainda que Davi está se defendendo como pode e é necessário respeitá-lo. Ele deseja ainda que o baiano, quando sair do jogo, encontre apoio na vida real.

"Espero que quando ao sair, além dos lucros financeiros provenientes dessa visibilidade toda, ele tenha, acima de tudo, suporte emocional e psicossocial para viver tudo que será vivido nessa saída, pois, com certeza, algumas das dores que ele passou lá dentro serão revividas aqui fora quando as pessoas falarem sobre isso".