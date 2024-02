Marcus Vinícius atende Big Fone e manda três para o paredão no BBB | A TARDE

O primeiro Big Fone do Big Brother Brasil 24 tocou na noite desta sexta-feira, 26, e foi atendido pelo comissário de bordo Marcus Vinícius.

Ele teve que indicar três pessoas ao paredão, que não estavam na ‘mira do Líder’. Nervoso com a ligação, Marcus Vinícius demorou, mas escolheu Giovanna Pitel, Juninho e Luigi para irem à votação do público para permanecer na casa.

O paredão do BBB será completado no próximo domingo (28), durante o programa ao vivo, após o Fantástico.

Dinâmica do Paredão

Dessa forma, no domingo, 28, será formado um paredão quádruplo. Veja como vai funcionar a dinâmica da disputa:

3 emparedados pelo Big Fone

Anjo (Fernanda) autoimune e imuniza um competidor

Líder (Bin Laden) escolhe um, dos quatro brothres que ele colocou na mira, Davi, Isabelle, Rodriguinho e Wanessa, para disputar o paredão

Casa vota e coloca mais um no Paredão

Contragolpe em consenso dos três emparedados pelo Big Fone

A Prova Bate e Volta será jogada por 5 brothers, mas apenas 2 se salvam