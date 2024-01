Marcus Vinícius é comissário de bordo, ama Carnaval, Ivete e Beyoncé | A TARDE

Para custear seu cursinho pré-vestibular, Marcus Vinicius vendia empadas feitas por sua mãe. Conhecido por sua determinação, possui um quadro especial atrás da porta de seu quarto, onde celebra cada etapa do processo de inscrição no BBB, exibindo a logo do programa, fotos da casa e frases motivacionais.

Em uma das folhas, escreveu: "Hoje sou feliz e grato por ter sido escolhido como participante do BBB 24".

Dentro da casa, Marcus enfrentará desafios peculiares, como a necessidade de dormir vestido, já que só consegue dormir sem roupas. Apesar de não torcer para nenhum time de futebol, ele gosta de acompanhar os jogos da Copa do Mundo e registrar os resultados.

Com uma experiência internacional notável, Marcus já viajou para 12 países.

Sua vida amorosa também tem uma curiosidade, pois namorou uma menina chamada Madonna, destacando seu gosto por mulheres com nomes de divas pop.

Por outro lado, Marcus não tem contato com o pai desde sua despedida para os Estados Unidos em 2014, e o nome dele não consta em sua certidão de nascimento.

O participante celebrou seu aniversário de 30 anos em grande estilo, na estreia do show de Beyoncé, em Estocolmo, na Suécia. Marcus é fã de artistas como Beyoncé, Anitta, Ivete Sangalo, Luísa Sonza e Lady Gaga.

Entre suas datas festivas preferidas, destaca-se o Carnaval, pois aprecia a sensação de conexão das pessoas pela música e alegria.