Marquezine do Pará, Alane deve ao cartão e já apareceu no Fantástico | A TARDE

Alane, conhecida como a "Bruna Marquezine do Pará" pela semelhança física com a atriz, está no grupo Pipoca do BBB 24 e é repleta de histórias curiosas.

Sua participação no clipe "No Chão Novinha" de Anitta a levou a ganhar mais de 10 mil seguidores, e sua cobertura em tempo real da cantora por Belém virou destaque em portais de fofoca.

LEIA TAMBÉM

Confira todos os participantes do BBB 24

A paraense, que se mudou para São Paulo, revela sua relação descontraída com as finanças, admitindo não pagar o cartão de crédito para evitar pensar na dívida.

Alane também é lembrada por virar meme após vencer o concurso Rainha das Rainhas em 2018, quando, ao comemorar, tentou fazer um depoimento sobre a mãe, mas só saía a frase "a minha mãe".

Além disso, a participante acumula momentos marcantes, como beijar um rapaz durante o Círio de Nazaré, ter amizade com a ex-BBB Kamilla Salgado, ser seguida pelo renomado bailarino Thiago Soares, e participar de uma matéria no Fantástico sobre presentes dados por ex-namorados.