Matteus arremata Poder Curinga e pode vetar um da prova Bate e Volta | A TARDE

Matteus apostou tudo o que tinha e arrematou nesta sexta-feira, 22, o Poder Curinga 'Sem Volta'. Com isso, ele poderá vetar um dos emparedados da Prova Bate e Volta.

Ele chegou no confessionário para participar do 'Perde Ganha' com 3841 estalecas. Durante a dinâmica, ganhou 900 e apostou todas as 4741 estalecas que tinha.

Com o poder ele mandará um brother direto ao Paredão sem a oportunidade de escapar da berlinda.

Quem chegou perto de arrematar o poder foi Giovanna, que perdeu 300 estalecas e apostou todas as 3169 que tinha. Davi perdeu uma, apostou todas as 1940, mas não teve sucesso.