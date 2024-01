Matteus curte pagode, tem crush em Kalimann e participou do Mr Brasil | A TARDE

Pipoca no BBB 24, Matteus é um gaúcho que já participou do Mister Brasil e de outros concursos de beleza. Suas sobremesas favoritas incluem arroz com leite, e ele admira Rafa Kalimann e acha Beyoncé "muito bonita".

O gaúcho é fã de padel, seguido pelo ator Ignácio Luz, e seu ascendente é em Câncer, sendo geminiano.

Se pudesse participar de uma data histórica, escolheria a Copa do Mundo de 2014 para ver ao vivo os jogadores que sempre admirou pelo videogame.

Matteus curte gêneros musicais como pagode e "sofrência", treina com exercícios do ex-BBB Jonas Sulzbach, gosta de dançar e tem a fotografia como um de seus hobbies.