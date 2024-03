Matteus ganha prova do Anjo e um carro 0km | A TARDE

Matteus é o novo Anjo do BBB 24! Ele venceu a Prova do Anjo neste sábado, 16, vai poder imunizar uma pessoa na formação do Paredão de domingo, 17, mas a imunidade pode ser vetada por Raquele, que arrematou o Poder da Verdade, que pode anular a decisão do Anjo.

Na disputa de sorte, Mateus participou de um jogo de tabuleiro com outros sete brothers e avançou logo depois de Isabelle. Na segunda etapa, ele conseguiu escolher a chave que abria a porta do carro 0 km e ganhou o automóvel e o colar da imunidade.

Disputaram a Prova do Anjo hoje: Isabelle, Leidy Elin, Beatriz, Pitel, MC Bin Laden, Lucas Henrique, Fernanda e Matteus.

Os brothers jogaram de acordo com a ordem sorteada e pegavam os cards em cada casa que o peão deles estava. Os dois que chegassem primeiro ao fim do tabuleiro passava para a última etapa.

Na fase final, Isabelle, primeira a concluir a corrida do tabuleiro jogou primeiro. Os dois se revezaram até Matteus achar a chave que abriu o carro.