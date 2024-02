Matteus vence o Anjo, ganha imunidade e manda dois para o Monstro | A TARDE

Matteus venceu neste sábado, 3, a prova do líder do Big Brother Brasil 24 e está imune à formação do paredão deste domingo, 4.

No início, o Tadeu Schmidt explicou que a prova seria realizada em quatro etapas e os participantes precisavam de agilidade.

Após o sorteio, apenas oito brothers participam da Prova: MC Bin Laden, Alane, Marcus Vinicius, Leidy Elin, Yasmin, Beatriz, Matteus, Michel.

Segunda a fazer o percurso, Alane foi desclassificada por não cumprir as regras do jogo.

Na primeira etapa da prova, a sister recolheu a água para encher o cilindro e resgatar a bolinha branca. Ao tentar fazer avançar a bicicleta, já na terceira etapa da prova, usou as mãos em vez dos pés para mover os pedais.

Com 250.602 segundos, Matteus teve o melhor tempo e venceu a prova. No Monstro, ele colocou Pitel e Juninho.

No Almoço do Anjo, o brother terá companhia de Deniziane, Alane e Beatriz.