Maycon é o primeiro participante a deixar a casa do BBB 24 | A TARDE

O catarinense Maycon, de 35 anos, é o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 24. Ele deixou a casa na noite desta quinta-feira (11), com 8,46% dos votos. A porcentagem baixa, ao contrário das edições anteriores, é porque a votação foi da seguinte forma: "quem você quer que permaneça no BBB?".

A segunda preferência do público para permanecer foi Giovanna, com 42,2%. Já Yasmin Brunet foi a mais queridinha pela galera. Exatos 49,34% de votantes queriam vê-la continuar na casa mais vigiada do Brasil.

A votação ficou assim:

Maycon: Média: 8.46% - Voto Único: 9,55% - Voto da Torcida: 7,36%

Giovanna: Média: 42,20% - Voto Único: 34,58% - Voto da Torcida: 49,83%

Yasmin Brunet: Média: 49,34% - Voto Único: 55,87% - Voto da Torcida: 42,81%

Menos de uma semana

Do grupo Pipoca, Maycon ficou menos de uma semana na casa, já que entrou na última segunda-feira (8). Ele trabalha como cozinheiro escolar, em Balneário Camboriú. Saiu de casa aos 16 anos para estudar em um colégio interno na cidade onde vive atualmente. Casou-se aos 20 anos e, logo depois, iniciou a graduação em Jornalismo, profissão que exerceu por um tempo até perceber que não era o que realmente queria.

Também cursou a faculdade de História e estagiou voluntariamente em um colégio, ensinando crianças a ler e a escrever. Foi lá que se encantou pela cozinha, que considera o coração da escola.