Maycon já trabalhou como gogo boy, se considera hétero e ama canjica | A TARDE

Participante do grupo Pipoca, Maycon é formado em História e em Jornalismo e trabalha como cozinheiro escolar, de onde ganhou o apelido de 'tia da merenda'.

"Em um ambiente escolar não existe um homem na cozinha. A pia ficava de costas pro balcão, daí eles chegavam e falavam: 'Tia, pega tal coisa pra mim?'. E quando eu virava, eles falavam: 'Perdão'. E eu: 'Não, tá tudo certo. Isso aqui é um ambiente realmente feminino. Vocês cresceram com isso, eu cresci com isso. Ter um tio da merenda é estranho pra mim também, então pode continuar'. Aí eu me senti acolhido, eles foram me acolhendo justamente nesse lugar. E é isso que eu vou manter: é a tia da merenda".

Na adolescência, ele decidiu sair da casa dos pais por conta da má convivência com a mãe e foi estudar em um colégio interno da cidade.



Ele se considera cabeça dura e diz não muda facilmente de opinião. O brother é casado com uma mulher, a Franciane, mas já teve experiências com outros homens e já foi gogo boy.

"Foi massa, foi um período pegando geral".

Ele é fã de João Vicente e tem crush no cantor Lucas Lucco. Seus pratos favoritos são risoto e canjica.