MC Bin Laden revela crush em sisters do BBB 24 e revela novos projetos | A TARDE

Apesar de ter se envolvido com Giovanna durante sua participação no BBB 24, MC Bin Laden, eliminado na última quinta-feira, 4, revelou ter uma queda por outras sister na casa mais vigiada do país.

"A Isabelle é uma mulher muito atraente, se parar para conversar, você vê o quanto ela é inteligente. A Bia, também, que foi uma pessoa que eu me admirei pela história de vida, pelo jeito dela e tal", revela.

O artista confessou durante o "Café com o Eliminado", que valoriza e respeita muito o sentimento."Não fui acostumado, não cresci sendo tratado com muito afeto, carinho, essas coisas, né? Então, quando isso acontece, quando eu vejo o carinho de alguém por mim, eu fico feliz pra caramba. [...] Uma pessoa te abraçar, dizer que te acompanha, que te ama, para mim, é uma coisa muito fora da minha caixa. Como muita gente diz por dizer [eu te amo], eu digo pelo o que eu sinto. Então quando eu ouço, também, tem um significado", afirma.

O ex-brother recebeu 80,34% da média de votos do público, e isso parece não ter impactado tanto o artista, que já está se preparando para o lançamento do EP e revelou algumas das parcerias que deseja realizar no trabalho.

"Eu vou torcer para que aconteçam alguns feats que eu tenho vontade que estejam nesse EP. Claro que muita gente sabe o quanto que eu gosto do MC Hariel, gosto do Matuê, também. Já sou uma pessoa que ouvia muito a Gloria Groove, e tenho muita vontade de ter a participação dela. Lucas Lucco, que sempre fez parte de uma trajetória minha", revelou ele ao GShow.

"Nunca lancei uns traps motivacionais, tenho vontade de fazer umas músicas assim. Umas paradas meio 'Bin Love'", diz, rindo.