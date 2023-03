MC Guimê vence Anjo e coloca Gabriel e Marvvila no Monstro do BBB 23

O cantor MC Guimê ganhou a Prova do Anjo do BBB 23 deste sábado, 4. Ele conquistou o colar do anjo pela segunda vez consecutiva. Após a vitória, o artista escolheu Gabriel como o manipulador e Marvvila como marionete, em Castigo do Monstro da semana. Apenas o influencer Fred Desimpedidos não participou da prova, por ser o Líder da Semana.

Na prova, os integrantes sortearam a ordem de participação no jogo e depois colocaram coletes numerados. O objetivo era completar a palavra "I am", preenchendo os 16 cubos que completavam cada letra. Na vez do participante, ele escolhia um disco que seria lançado em uma pista com diferentes pontuações. O número correspondeu a quantidade de cubos que ele poderia colocar para preencher a letra M e ganhar a prova.

Para dificultar as coisas, o disco que para na opção “tire um avatar” obrigava o participante a escolher um adversário para retirar o mesmo. Caso o adversário tivesse que tirar três dos seus avatares, ele seria eliminado.

"Se o disco parar entre duas casas, vale a casa anterior. Mesmo que esteja 99% na casa 5, por exemplo, se estiver triscando um tiquinho na casa 4, vale a casa 4. Se o disco bater no fundo da pista e voltar, perdeu a jogada. O disco só pode se deslocar para frente. Voltou, perdeu. Não pode apoiar o pé na grade para jogar também. E o disco tem que passar por baixo dessa trave branca", acrescentou Tadeu Schmidt, durante a apresentação da prova.

Paredão da semana

O paredão que acontece no próximo domingo, 5, conta com uma série de dinâmicas. Key Alves e Cezar já estão na berlinda por indicação de MC Guimê, que atendou o Big Fone. O telefone tocará mais uma vez no sábado, 4, e quem atender poderá livrar um dos indicados. A pessoa salva pelo big fone indica um ao paredão.

No domingo, após a indicação do líder Fred, a casa será dividida em dois grupos por sorteio. Cada grupo vai para um quarto e votam entre si. O dono do poder curinga escolhe em qual grupo quer ficar e será o primeiro a votar dentro do grupo.

Com isso, o paredão terá cinco pessoas. Quatro disputam a prova bate e volta e dois se salvam. A indicação do líder não disputa a prova.