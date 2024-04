Mesmo com chuva, milhares assistem à final do BBB 24 em Cajazeiras | A TARDE

Chegou o dia mais esperado para os brothers e para quem acompanha o BBB24: a grande final. Na noite desta terça-feira, 16, o Brasil conhecerá o seu mais novo milionário.

>>> "Quero Davi campeão, mas o que Deus fizer, está feito", diz Elisângela

E como o baiano não dispensa uma boa festa, um telão foi montando no Campo da Pronaica, em Cajazeiras 10, para que a torcida de Davi pudesse se reunir e assistir a final do reality.

Além do telão, um trio elétrico, com diversas atrações, está animado a galera. De acordo com organizadores do evento, mesmo com a chuva, cerca de 10 mil pessoas já estão no Campo esperando o início do programa.