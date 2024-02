Michel vence a prova do Anjo, está autoimune e vai imunizar mais um | A TARDE

O professor Michel Nogueira venceu a prova do Anjo do Big Brother Brasil 24 neste sábado, 10, e está imune à formação do Paredão deste domingo, 11.

Michel também terá o direito de imunizar mais um participante, que escapa da berlinda e garante mais uma semana no reality.

Para a prova, um sorteio definiu que Beatriz Reis, Fernanda Bande, Yasmin Brunet, Raquele Cardozo, Michel Nogueira e MC Bin Laden participariam da prova.

Já Deniziane Ferreira, Davi Brito, Leidy Elin, Wanessa Camargo, Marcus Vinicius e Alane Dias foram sorteados para serem clientes e ficarem responsáveis por enviar uma lista de compras ao colaborador. Giovana, por ainda estar com problema no pé, também ficou de fora.

A prova consistia em um labirinto no qual os participantes precisavam encontrar os seis itens escolhidos por seu respectivo cliente.

No monstro, Michel colocou Matteus e Deniziane.