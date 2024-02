Mulher de Davi lança sanduíche X-Calabreso para vender em sua barraca | A TARDE

A empresária Mani Reggo, de 42 anos, mulher do motorista de aplicativo Davi, de 21, do BBB 24, anunciou no Instagram, nesta quinta-feira (1º), o lançamento de um sanduíche em sua barraca de lanches em Salvador, na Bahia: o X-Calabreso. A barraca de Mani fica em frente ao Hospital Geral de Salvador, onde ela e Davi se conheceram há um ano e sete meses.

"Bom dia, calabresos do Brasil! Estou lançando na minha barraca o sanduíche X-Calabreso! Corre aqui na barraca da Mani", postou. "Como tiveram muitos pedidos para preparar o X-Calabreso, vou fazer e colocar aqui na minha barraca para vender. Espero vocês aqui, viu?", escreveu ela na rede social.

O termo "calabreso" se refere à discussão entre Lucas Henrique e Davi ,na noite de quarta-feira (31). O baiano chamou o professor de capoeira de "calabreso". O uso do termo causou uma confusão na casa mais vigiada do Brasil, e gerou questionamentos se motorista de aplicativo foi ou não gordofóbico. Mas a expressão foi criada pelo ator e humorista Toninho Tornado e se tornou meme nas redes.

Toninho Tornado ganhou fama ao participar de pegadinhas na televisão. Na web, ele também faz sucesso com o seu canal no YouTube. Recentemente, o humorista viralizou ao trocar o gênero de palavras, como "calabreso", e chamar as pessoas dessa forma. O modo de falar se popularizou na internet e ganhou as ruas.