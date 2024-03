Mulher de Lucas declara torcida a Davi e ultrapassa o marido no Instagram | A TARDE

Atual líder do BBB 24, o professor Lucas Henrique nem imagina, mas pode ver sua vida desmoronar fora do reality show. Aconteceu que depois dele flertar com Giovana Pitel durante uma festa, a sua esposa, Camila Moura, anunciou fim do relacionamento nas redes sociais. Eles estavam juntos há mais de 15 anos.

Neste domingo, Camila Moura decidiu abrir o seu perfil no Instagram, que antes era fechado. Ela fez posts em que mostra ter arrumado a mala, além de ter jogado fotos com Lucas no lixo.

Além disso, Camila Moura também modificou a sua bio no Intagram, declarando torcida ao baiano Davi, que é rival de Lucas Henrique no BBB, além de despontar com um dos favoritos ao prêmio milionário.

A surpresa foi que por volta das 15h deste domingo, ela alcançou 276 mil seguidores, em crescimento constante. Em comparação, seu marido conta com 125 mil seguidores, conquistados ao longo de quase 60 dias de BBB.