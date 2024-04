Na final do BBB, Davi diz que está perto de realizar sonho | A TARDE

Após a saída de Alane do Big Brother Brasil 24, Matteus e Davi conversaram no Quarto Fada sobre os rumos do jogo. Próximos de realizar o sonho de vencer, os amigos são finalistas ao lado de Isabelle.

"Não consigo parar quieto", afirmou o gaúcho revelando ansiedade por estar na final do programa.

"Mano, isso é muito sério, mais do que a gente imagina. Você está a um passo do seu sonho, cara. Eu estou a um passo do meu sonho. Uma parada que eu quis viver", respondeu Davi.

Matteus afirmou que não sabe o que pensar no momento. "Passa um milhão de coisas na cabeça da gente", completou.

A final do programa está marcada para esta terça-feira, 16. O mais votado vencerá o BBB 24.