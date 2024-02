Nenhum participante do BBB 24 segue Bolsonaro; 7 seguem Lula | A TARDE

O Big Brother Brasil 24 bateu recorde no número de participantes, com 26 dentro da casa mais vigiada do país. Só que após polêmicas em edições anteriores, nenhum dos participantes segue nas redes sociais o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O levantamento foi feito pelo F5 e considera conexôes até o dia 21 de janeiro.

Além de nenhum participante seguir Bolsonaro, outros sete participantes seguem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). São eles: Alane, Giovanna Lima, Juninho, Lucas Henrique, Marcus Vinicius, MC Bin Laden e Michel Nogueira.

Entre os seguidores de Lula, cinco nasceram na região sudeste e outros dois na região norte. Apenas um deste grupo também segue o governador atual do estado em que nasceu. É o caso do comissário de voo paraense Marcus Vinicius, que segue o governador Helder Barbalho (MDB).

Já a estudante de engenharia mecânica e doceira Raquele segue o governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB). No entanto, ele não segue o atual presidente.